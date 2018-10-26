TEM'de 10 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

Kocaeli TEM Otoyolu Çınarlıdere viyadükleri üzerinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 16 kişi yaralandı. TEM’i 1.5 saat kapatan kazaya makas atarak yarışan 2 aracın sebep olduğu iddia edildi.
Kaza, akşam 19.30 sıralarında Kocaeli TEM Otoyolu İzmit kesimi Çınarlıdere viyadükleri üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre TEM Otoyolu İstanbul istikametinde art arda ilerleyen bir kamyon ile servis midibüsü, önündeki araçların aniden yavaşlaması sonucu frene basınca birbirine girdi.
Servis midibüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada duramayan 2 TIR ve 6 otomobil de birbirine girdi. Meydana gelen kazada bazı araçlardaki yolcu ve sürücüler araç içinde sıkışarak yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve Karayolları ekibi sevk edildi.
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