TEM'de 10 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

KOCAELİ Tem Otoyolu Kuruçeşme gişeleri viyadük üzerinde 6 otomobil, 2 TIR, 1 kamyonet ve 1 midibüs olmak üzere 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 16 kişi yaralandı. Otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

TEM'de 10 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

Kocaeli TEM Otoyolu Çınarlıdere viyadükleri üzerinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 16 kişi yaralandı. TEM’i 1.5 saat kapatan kazaya makas atarak yarışan 2 aracın sebep olduğu iddia edildi.

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TEM'de 10 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

Kaza, akşam 19.30 sıralarında Kocaeli TEM Otoyolu İzmit kesimi Çınarlıdere viyadükleri üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre TEM Otoyolu İstanbul istikametinde art arda ilerleyen bir kamyon ile servis midibüsü, önündeki araçların aniden yavaşlaması sonucu frene basınca birbirine girdi.

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TEM'de 10 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

Servis midibüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada duramayan 2 TIR ve 6 otomobil de birbirine girdi. Meydana gelen kazada bazı araçlardaki yolcu ve sürücüler araç içinde sıkışarak yaralandı.

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TEM'de 10 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve Karayolları ekibi sevk edildi.

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