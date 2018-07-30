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Teller ağlıyor bugün! Türk halk müziğinin acı kaybı...

Teller ağlıyor bugün! Türk halk müziğinin acı kaybı...

Türk halk müziğinin değerli isimlerinden olan bağlama ustası Yücel Yurdan yakalandığı amansız bir hastalık neticesinde hayata gözlerini yumdu. Acı haberi yazar Onur Akay kendi köşesinden “Sustu sazın sesi, teller ağlıyor bugün” başlığıyla duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 16:12 - Güncelleme: 30-07-2018 16:12

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, bağlama ustası Yücel Yurdan’ın amansız bir hastalık yüzünden bugün vefat ettiğini duyurdu.

Kendi köşesinde “Sustu sazın sesi, teller ağlıyor bugün” başlıklı bir yazı kaleme alan ünlü sanatçı Onur Akay, bağlama ustası ve koro şefi Yücel Yurdan’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Cenaze bilgilerinin henüz belli olmadığını belirten Akay, “Türk halk müziğinin acı kaybı! Bağlama ustası ve koro şefi değerli hocalardan Yücel Yurdan’ı, yakalandığı amansız hastalık yüzünden bugün genç yaşta kaybettik. Aynı zamanda bağlama imalatçısı olan değerli sanatçımız, "Ruh Ver" isimli filmde de rol almıştı. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.” ifadelerini kullandı.YÜCEL YURDAN KİMDİR?
Çok sayıda öğrenci yetiştiren bağlama sanatçısı Yücel Yurdan, Türkiye’nin birçok yerinde bağlaması ile konserler vermiş ve ünlü isimlere de eşlik etmişti. Aynı zamanda bağlama imalatçısı olan Yurdan, Burak Üntürk'ün yapımcılığını yaptığı ve yönetmenliğini ise Kamil Bilici’nin üstlendiği, "Ruh Ver" isimli sinema filminde de rol almıştı.

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