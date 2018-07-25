Televizyonda görüp denedi evi yaktı

Eskişehir Emek Mahallesi'nde Selettin Keleş, çatı katındaki evinin teras bölümünde çok sayıda arı olduğunu fark etti. Keleş, televizyondan öğrendiği yöntemle arıları kovmak için sobada ateş yaktı. Ancak, dumanla yuvalarından çıkan arılar Keleş’e saldırmaya başladı.



