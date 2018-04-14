Televizyon uzerine çıkıp sorunlarını böyle anlattı

Yozgat'ın Çallı köyünde yaşayan 57 yaşındaki Bekir Korkmaz, yaklaşık 10 yıl önce çalıştığı resmi kurumdan emekli olduktan sonra, babadan kalma bahçesinde meyve ve sebze yetiştirmeye başladı. Çiftçinin yaşadığı sorunlarla da emekli olduktan sonra tanışan Korkmaz, her fırsatta bu sorunları hükümet yetkililerine iletti.

Sesini yetkililere duyuramayan Korkmaz ilginç bir yöntemle konuşmasını ve eleştirilerini sosyal medya aracılığı ile duyurmaya başladı. Bize de TV'ye çıkmak nasıp oldu, başlığında kendine özgü yöntemle Facebook sayfasından görüntülü yayın yapan Korkmaz'ın bu yöntemi sosyal medyada da izlenme rekorları kırıyor.

Korkmaz, konuşmasını tamamladıktan sonra da, Televizyon programımız burada bitmiştir diyerek 37 ekran eski televizyonun üzerinden inen Korkmaz, bu tür yayınlarının devam edeceğini söyledi.

BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLARAK SEÇİMLERE GİRDİ

Yozgat'ta 2009 yılında bağımsız belediye başkan adayı olarak seçimlere de giren Bekir Korkmaz, 99 oy alarak beklediği desteği bulamamıştı. Her ortamda ülkenin sorunlarını anlatan Korkmaz'ın ilginç yayınlarını yaklaşık 10 bin kişi izledi.