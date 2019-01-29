Telefonunuzdan kaldırmanız gereken 10 uygulama

Mobil uygulama dünyasında çok fazla seçenek var, bu seçenekler gün geçtikçe artıyor. Eğer cihazınızın sağlığını, verilerinizin güvenliğini gözetiyorsanız bazı kategorideki uygulamaları asla yüklememeniz gerekiyor.

Her gün düzenli olarak kullandığınız kaç çeşit uygulama var? Dahil olduğunuz kullanıcı kategorisine göre bu rakam değişebilir. O zaman şöyle soralım: Telefonunuzdaki uygulamaları ne için yüklüyorsunuz? İşte bu sorunun cevabı, doğrudan cihazınız ve sizinle ilgili durumları ortaya koyuyor.



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2018’de zirve yapan veri güvenliği endişelerini çoğu kişi ciddiye almıyor. Yakın zamanda kişisel verilerimiz bizim için büyük endişe kaynağı olacaklar, giderek daha fazla insan bu konuya önem verecek.



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Diğer taraftan kötü niyetli mobil uygulamaların cihaz sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiklerini de söylemek gerek. Eğer şarjınız çabuk bitmeye, telefonunuz durup dururken kapanmaya başladıysa arkasında muhtelemelen gözünüzden kaçan bir uygulamanın parmağı var demektir.



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