Telefonunuzdan kaldırmanız gereken 10 uygulama

Her gün düzenli olarak kullandığınız kaç çeşit uygulama var? Dahil olduğunuz kullanıcı kategorisine göre bu rakam değişebilir. O zaman şöyle soralım: Telefonunuzdaki uygulamaları ne için yüklüyorsunuz? İşte bu sorunun cevabı, doğrudan cihazınız ve sizinle ilgili durumları ortaya koyuyor.
2018’de zirve yapan veri güvenliği endişelerini çoğu kişi ciddiye almıyor. Yakın zamanda kişisel verilerimiz bizim için büyük endişe kaynağı olacaklar, giderek daha fazla insan bu konuya önem verecek.
Uygulama yapmak ve yayınlamak emek istiyor. Android ve iOS platformları güvenlik açısından farklı seçenekler, farklı niteliklere sahip uygulamalar sunsalarda önemli bir detay var. İyi bir geliştirici, eğer amacı kötüyse hem Apple’ı hem de Google’ı manipüle edebiliyor. Peki o halde ne yapacağız? Cihazımıza zarar verecek, verilerimizi çalacak uygulama türlerinden uzak duracağız.
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