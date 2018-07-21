Telefonla video çekerken zincirleme kazayı kaydetti

Kaza, TEM Otoyolu Hereke mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan K. idaresindeki 26 EJ 234 plakalı tır önündeki bir otomobilden kaçtığı esnada arkasından gelmekte olan Kemal T. yönetimindeki 41 NF 304 plakalı tır ile Fahri S. idaresindeki 34 BM 4667 plakalı minibüs 26 EJ 234 plakalı tıra arkadan çarptı. Bu esnada yolda seyir halinde olan Mehmet Ali K. idaresindeki 34 ZH 0347 plakalı otomobil ve Nevzat D. idaresindeki 41 FM 831 plakalı yolcu otobüsü de kaza yapan diğer otomobillere çarptı. Meydana gelen kazayı minibüs sürücüsü Fahri S. Cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

Kaza sonrasında tır sürücüsü Kemal T. aracının içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürdede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan tır sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Meydana gelen kaza sonrası TEM Otoyolu Hereke mevkii İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler kazaya karışan minibüsü çekmek isterken, minibüs yol kenarında duran karayolları ekiplerinin 34 PV 0973 plakalı kamyonetine çarptı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

  • Güncel 21 Temmuz 2018 23:17
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 21 Temmuz 2018 23:47 takip mesafesi ne bilmiyorlar ki... yerler ıslak g.t g.te gidiyorlar...

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