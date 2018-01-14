Telefondaki uygulama sayesinde cinayet çözüldü

Telefondaki uygulama sayesinde cinayet çözüldü

Uygulama verileri kullanılarak tecavüz ve cinayet davası çözüldü. Apple Health uygulamasındaki veriler, tecavüz ve cinayet olayı hakkındaki soruşturmada böyle kullanıldı... Kanun, gerektiğinde iPhone’ların içindeki verilere erişmekte sorun yaşasa da, eriştiğinde buradan epeyce miktarda bilgi çıkarabiliyor. Alman soruşturmacılar, bir tecavüz ve cinayet davası için iOS’taki dahili Health uygulamasındaki verileri kullandı. Polis, şüphelinin telefonunu ismi bilinmeyen bir Münih firmasının yardımıyla kırdı ve Health uygulamasındaki verilerin, şüphelinin olay günü yaptıklarıyla ilgili rapor edilen şeylerle uyuştuğu ortaya çıktı (kurbanı bir nehir setine sürüklemek ve sonra geri tırmanmak). Şüphelinin Health uygulaması bu son hareketi iki kez merdiven tırmanma olarak kaydetmiş görünüyordu, bir polis, şüphelinin bu hareketlerini taklit etti ve uygulamada benzer sonuçlar elde etti.

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Telefondaki uygulama sayesinde cinayet çözüldü

Chip.com.tr’nin haberine göre Health uygulamasındaki bilgiler, soruşturmacıların topladığı bilgilerin yalnızca bir kısmıydı. Eksik güvenlik kamerası görüntüleri ve konum verisine de sahiptiler. Bu olay, fitness bilgilerinin mahkemede kullanılmasının ilk örneği değil.

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Telefondaki uygulama sayesinde cinayet çözüldü

Ama iOS’un Health uygulamasının kullanılması açısından nadir, çünkü telefonunuzu kilitlediğiniz andan itibaren bilgiler şifreleniyor, ayrıca iCloud’a da şifreli saklanıyorlar. Polisin verilere ulaşmasının tek yolu cihazın kilidini açmak ve verilerin oluşturulmasını sağlamak.

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Telefondaki uygulama sayesinde cinayet çözüldü

Uygulama verileri kullanılarak tecavüz ve cinayet davası çözüldü. Apple Health uygulamasındaki veriler, tecavüz ve cinayet olayı hakkındaki soruşturmada böyle kullanıldı... Kanun, gerektiğinde iPhone’ların içindeki verilere erişmekte sorun yaşasa da, eriştiğinde buradan epeyce miktarda bilgi çıkarabiliyor. Alman soruşturmacılar, bir tecavüz ve cinayet davası için iOS’taki dahili Health uygulamasındaki verileri kullandı. Polis, şüphelinin telefonunu ismi bilinmeyen bir Münih firmasının yardımıyla kırdı ve Health uygulamasındaki verilerin, şüphelinin olay günü yaptıklarıyla ilgili rapor edilen şeylerle uyuştuğu ortaya çıktı (kurbanı bir nehir setine sürüklemek ve sonra geri tırmanmak). Şüphelinin Health uygulaması bu son hareketi iki kez merdiven tırmanma olarak kaydetmiş görünüyordu, bir polis, şüphelinin bu hareketlerini taklit etti ve uygulamada benzer sonuçlar elde etti.

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