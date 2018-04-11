Telefoncuda feci kaza! Çocuk bir anda kabusu yaşadı

Çin'de bir telefon mağazasında güvenlik kamerasına yansıyan görüntü kazayı ve ihmali gözler önüne serdi.

Görüntülerde annesi telefonları incelerken dört yaşındaki çocuk ve kuzeni mağazanın sürgülü cam kapısıyla oynuyor. Ancak cam kapı bir anda tuzla buz oluyor ve çocukların üzerine düşüyor. Telefona bakan anne hızlı davranarak oğlunu alıp oradan uzaklaşıyor.

Sağ yanağında yaklaşık 3 santimetrelik kesikler meydana gelen çocuk tedavi altına alındı. Mağaza çocuğun hastane masraflarını karşıladı. Ancak anne, mağazadan 22.400 sterlinlik tazminat talep etti. Mağaza sorumlusu ise annenin çocuklarla yeterince ilgilenmediğini ifade etti.

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