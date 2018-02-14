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Telefona 2 havalimanı parası harcandı

Telefona 2 havalimanı parası harcandı

Türkiye'de, 2007-2017 yıllarında ithal edilen cep telefonu için ödenen tutar, İstanbul Yeni Havalimanı maliyetinin yaklaşık 2 katını buldu. İthal edilen telefon sayısı bu dönemde 142,4 milyona ulaştı.

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Eklenme Tarihi: 14-02-2018 15:24 - Güncelleme: 14-02-2018 15:24

Türkiye'de, 2007-2017 döneminde ithal edilen cep telefonu için ödenen tutar, İstanbul Yeni Havalimanı maliyetinin yaklaşık 2 katına ulaştı. İthal edilen telefon sayısı bu dönemde 142,4 milyona ulaşırken, ödenen tutar ise 23 milyar 708 milyon 146 bin dolar oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'nin 2007 ve sonrası cep telefonu ithalatı için ödediği tutar dikkati çekti.

Türkiye'nin 2007-2017 yıllarında ithal ettiği cep telefonları için 23 milyar 708 milyon 146 bin 266 dolar ödenirken, bu rakam 10,5 milyar avro (12,8 milyar dolar) olarak belirtenen İstanbul Yeni Havalimanı maliyetinin yaklaşık 2 katı oldu.

En fazla cep telefonu ithalatı 15 milyon 811 bin 936 adetle 2007'de gerçekleştirildi. En fazla ödeme yapılan yıl ise 3 milyar 136 milyon 596 bin dolarla 2015 oldu. Geçen yıl bu tutar 2 milyar 832 milyon 552 bin dolar olarak gerçekleşti.

2007 yılında 1 milyar 722 milyon 947 bin 822 dolarlık cep telefonu ithalatı yapılırken, bu rakam 2009 yılında küresel ekonomik kriz nedeniyle yaklaşık yüzde 37 azalarak en düşük seviyesini gördü. Söz konusu yılda ithal edilen 10 milyon 990 bin 347 telefon için 1 milyar 71 milyon 251 bin 602 dolar kasadan çıktı.

İthal edilen telefon sayısının dalgalı bir seyir izlediği 2007-2017 döneminde ithal edilen toplam cep telefonu sayısı 142 milyon 389 bin 112'ye ulaştı. Akıllı telefonların üretim süreçlerinde yer alan Çin son yıllarda söz konusu ithalatın en fazla yapıldığı ülke olarak zirvedeki yerini koruyor.

İHRACATIN SEYRİ

Türkiye, 2007 yılında 8 milyon 326 bin 439 dolarlık cep telefonu ihraç ederken, bu rakam 69 milyon 663 bin dolarla en yüksek seviyesine 2016'da ulaştı. Geçen yıl ise ihracat 2016'ya göre yaklaşık yüzde 46 azalarak 37 milyon 847 bin 374 dolara geriledi.

Geçen yıl ihraç edilen telefon sayısı ise 579 bin 393 oldu. Türkiye, 2007-2017 yıllarında toplam 3 milyon 374 bin 449 cep telefonu ihraç ederken, elde edilen gelir 297 milyon 474 bin 478 doları buldu.

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