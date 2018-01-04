Telefon şarj ederken yaptığımız hatalar!

Telefon şarj ederken yaptığımız hatalar!

Akıllı telefonunuzun pilini nasıl sağlıklı bir şekilde şarj edeceğini biliyor musunuz? Muhtemelen bildiğinizi sanıyorsunuz, ancak bilmiyorsunuz. Ayrıca bilseniz bile pek çoğunuz bunu takmamaya devam edecek. Tüm bunlara rağmen, haberin devamında göreceğiniz şeylere dikkat ederseniz çok daha sağlıklı ve uzun süreli bir batarya ömrüne erişebilirsiniz.Muhtemelen telefonunuzu gece şarja bırakıyor, sabah kalktığınız %100’e ulaşmış şarjınızla idare ediyorsunuz. Bunun dışında telefonun şarjını fazla kullanmamak için sonuna kadar kullanmaya çalışıyor da olabilirsiniz. Akıllı telefon ve diğer pilleri test eden cihazları sunan Codex’e göre, tüm bu yaygın uygulamalar pilinizin kullanım ömrünü kısaltıyor.

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Telefon şarj ederken yaptığımız hatalar!

Son günlerde Apple faciasından dolayı farkındalık yaşadığımız bataryanın zamanla tükenme durumu, bizlere bu konu ile ilgili sizleri bilgilendirme isteği getirdi. Battery University web sitesinden ortaya çıkan bilgilere göre, lityum-iyon pillerde dikkat etmeniz gereken özellikleri sizlere sunacağız;Telefonunuzu prize takmadan önce tamamen boşaltmayın.

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Telefon şarj ederken yaptığımız hatalar!

Batarya konusunda herkesin bildiği olay bu. Telefonların bataryasının derinlik deşarjlarından etkilenmemesi için tamamen boşaltılmaması öneriliyor.Telefonunuzun şarjını %25’in üstünde şarj etmeye çalışın; Telefonunuzu şarj etmek için %25’in altına düşmesini beklemeyin. %25’in altından %100’e şarj etmek bataryanın kapasitesini düşürerek kullanım ömrünü kısaltır.

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Telefon şarj ederken yaptığımız hatalar!

Şarj seviyesini %45 ile %75 arasında tutun; Akıllı telefonlarınızın şarjını genelde %75 ile %45 arasında tutmaya özen gösterin. Bunun bir üst modu da var, ancak bu günlük kullanımda daha ideal olanı.

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