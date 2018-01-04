Telefon şarj ederken yaptığımız hatalar!

Akıllı telefonunuzun pilini nasıl sağlıklı bir şekilde şarj edeceğini biliyor musunuz? Muhtemelen bildiğinizi sanıyorsunuz, ancak bilmiyorsunuz. Ayrıca bilseniz bile pek çoğunuz bunu takmamaya devam edecek. Tüm bunlara rağmen, haberin devamında göreceğiniz şeylere dikkat ederseniz çok daha sağlıklı ve uzun süreli bir batarya ömrüne erişebilirsiniz.Muhtemelen telefonunuzu gece şarja bırakıyor, sabah kalktığınız %100’e ulaşmış şarjınızla idare ediyorsunuz. Bunun dışında telefonun şarjını fazla kullanmamak için sonuna kadar kullanmaya çalışıyor da olabilirsiniz. Akıllı telefon ve diğer pilleri test eden cihazları sunan Codex’e göre, tüm bu yaygın uygulamalar pilinizin kullanım ömrünü kısaltıyor.