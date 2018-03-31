Tel Rafet El Roman

Hangi kanaldaydı hatırlamıyorum. Uzmanlar, kontrol altına alınan Afrin ve sonrasını tartışıyordu.



Programın sunucusu, "Operasyon nihayete erdi mi yoksa devam edecek mi? Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Tel Rıfat Bölgesi'ne yöneleceği söyleniyor. Siz bu konuda ne diyorsunuz?" diye sordu.



Konuk uzman, "Afrin'den kaçan teröristler nereye gitti? Bunu iyi düşünüp Tel Rıfad'a ona göre yönelmek lazım. Çünkü orası Afrin'den daha riskli olabilir" şeklinde cevap verirken...



Hatta daha cümlesini bitirmemişken, ekranda bir alt yazı...



"Tel Rıfat teröristlerden temizlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri kontrolü tamamen ele aldı!"



Sunucu gelen bilgiyi anında kendisine anlatınca yaşananları tarif edemem.



Adamcığızın ağzı birkaç saniyeliğine yok oldu! Sonra ağzı açıldı ama bu kez sesi kayboldu. Gözleri sunucuya bakıyor ama aslında bakmıyor. Bir şeyler hatırlamaya çalışıyor ama bildiği cümlelerin tamamı ona ihanet ediyor.



"Şimdi tabiiiii şöyle ki" diye toparlamaya çalıştı ama nafile... Bildiğin, sıvama hali...



Afrin'e Artvin demeler falan...



"Vallaha bu şimdi Tel Rıfat'a, Tel Rafet El Roman demeye başlayacak" dedim. Neyse ki sunucu sözünü kesip bölgedeki muhabire bağlandı da facia önlenmiş oldu.



Kurban olduğum öyle bir ordu ki...



"Ben bu ordu konusunda uzmanım" diyenleri bile yaptıklarıyla şaşkına çeviriyor. Varın dünyanın nasıl şaşırdığını, nasıl dumura uğradığını siz hesap edin.



Gerçi hesap etmenize gerek yok, durum ortada...



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha "Gerekirse Sincar'a da gireriz" demeden, Sincar tamamen boşalıyor.



"YPG çekilmezse Menbiç'te de Afrin'de kullandığımız insiyatifin aynısını kullanırız" diyor. Yani bir bakıma "Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla" diyerek ABD'ye mesaj çakıyor.



Ve tabi cevap gecikmiyor.



Pırasa kafa Trump, kendi ekibini dahi şoka uğratacak açıklamayı yapıyor, "Biz Suriye'den tamamen çekilme kararı aldık" diye haber uçuruyor.



Bana göre bu açıklama Menbiç'in şimdiden düştüğünün göstergesidir. Ama birileri "Düştüğünü görmeden hayatta inanmam" diyorsa, biraz daha sabretmeleri gerekecek.



Sahi, dikkat ediyor musunuz?



"ABD izin vermez, Rusya müsade etmez. Hayal görüyorsunuz" diye alay edenlerin hepsi şimdi sus pus olmuş, olanı biteni izliyor.



Onları hatırlar ve hatta iyi tanırsınız.



Bir süre öncesine kadar, "Suriye ve Beşar Esad ile anlaşmadan Afrin Operasyonu başarılı olmaz" diye yorum kasan zevattan bahsediyorum.



Neyse...



Gelelim bugünkü fotoğrafa...



Olanı biteni izliyor musunuz bilmiyorum ama Suriye'nin şehirleri tek tek ayaklanmaya başlıyor. Tel Rıfat'tan sonra diğer şehirlerde de sokaklara dökülmeye başladı insanlar. "Türkiye bizi de kurtarsın" diyenlere Halepliler de dahil oldu.



Şahit olun.



Düne kadar, "Türkiye Afrin'e giremez" diyenler bir kez daha sahne alacak, "Yok artık! Türkiye asla Menbiç ve Halep'e giremez" diyecek.



Diyecekler, buna eminim!



Ama bir kez daha yanılacaklarına da eminim. Çünkü bu ordu kışladan çıktı mı kolay kolay geri dönmez.



Hele destan yazmadan asla dönmez!



Valla size birşey söyleyeyim mi?



İçimden bir his, "Fırat'ın batısı ve doğusu temizlendikten sonra bu işin ucu Kerkük'e, Musul'a kadar uzayacak" diyor. Şu ana kadar hislerimde hiç yanılmadım.



İnşallah yine yanılmayacağım!

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