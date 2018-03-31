  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

YAZARLAR

Süleyman ÖZIŞIK

Süleyman ÖZIŞIK

suleyman@internethaber.com @slymnoz rss Eklenme Tarihi: 31 Mart 2018 03:37 - Güncelleme: 31 Mart 2018 03:55

Tel Rafet El Roman

Hangi kanaldaydı hatırlamıyorum. Uzmanlar, kontrol altına alınan Afrin ve sonrasını tartışıyordu. 

Programın sunucusu, "Operasyon nihayete erdi mi yoksa devam edecek mi? Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Tel Rıfat Bölgesi'ne yöneleceği söyleniyor. Siz bu konuda ne diyorsunuz?" diye sordu. 

Konuk uzman, "Afrin'den kaçan teröristler nereye gitti? Bunu iyi düşünüp Tel Rıfad'a ona göre yönelmek lazım. Çünkü orası Afrin'den daha riskli olabilir" şeklinde cevap verirken...

Hatta daha cümlesini bitirmemişken, ekranda bir alt yazı...

"Tel Rıfat teröristlerden temizlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri kontrolü tamamen ele aldı!"

Sunucu gelen bilgiyi anında kendisine anlatınca yaşananları tarif edemem.

Adamcığızın ağzı birkaç saniyeliğine yok oldu! Sonra ağzı açıldı ama bu kez sesi kayboldu.  Gözleri sunucuya bakıyor ama aslında bakmıyor. Bir şeyler hatırlamaya çalışıyor ama bildiği cümlelerin tamamı ona ihanet ediyor. 

"Şimdi tabiiiii şöyle ki" diye toparlamaya çalıştı ama nafile... Bildiğin, sıvama hali...

Afrin'e Artvin demeler falan...

"Vallaha bu şimdi Tel Rıfat'a, Tel Rafet El Roman demeye başlayacak" dedim. Neyse ki sunucu sözünü kesip bölgedeki muhabire bağlandı da facia önlenmiş oldu.

Kurban olduğum öyle bir ordu ki...

"Ben bu ordu konusunda uzmanım" diyenleri bile yaptıklarıyla şaşkına çeviriyor. Varın dünyanın nasıl şaşırdığını, nasıl dumura uğradığını siz hesap edin. 

Gerçi hesap etmenize gerek yok, durum ortada...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha "Gerekirse Sincar'a da gireriz" demeden, Sincar tamamen boşalıyor. 

"YPG çekilmezse Menbiç'te de Afrin'de kullandığımız insiyatifin aynısını kullanırız" diyor. Yani bir bakıma "Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla" diyerek ABD'ye mesaj çakıyor.

Ve tabi cevap gecikmiyor. 

Pırasa kafa Trump, kendi ekibini dahi şoka uğratacak açıklamayı yapıyor, "Biz Suriye'den tamamen çekilme kararı aldık" diye haber uçuruyor. 

Bana göre bu açıklama Menbiç'in şimdiden düştüğünün göstergesidir. Ama birileri "Düştüğünü görmeden hayatta inanmam" diyorsa, biraz daha sabretmeleri gerekecek. 

Sahi, dikkat ediyor musunuz?

"ABD izin vermez, Rusya müsade etmez. Hayal görüyorsunuz" diye alay edenlerin hepsi şimdi sus pus olmuş, olanı biteni izliyor.

Onları hatırlar ve hatta iyi tanırsınız.

Bir süre öncesine kadar, "Suriye ve Beşar Esad ile anlaşmadan Afrin Operasyonu başarılı olmaz" diye yorum kasan zevattan bahsediyorum. 

Neyse...

Gelelim bugünkü fotoğrafa...

Olanı biteni izliyor musunuz bilmiyorum ama Suriye'nin şehirleri tek tek ayaklanmaya başlıyor. Tel Rıfat'tan sonra diğer şehirlerde de sokaklara dökülmeye başladı insanlar. "Türkiye bizi de kurtarsın" diyenlere Halepliler de dahil oldu. 

Şahit olun.

Düne kadar, "Türkiye Afrin'e giremez" diyenler bir kez daha sahne alacak, "Yok artık! Türkiye asla Menbiç ve Halep'e giremez" diyecek. 

Diyecekler, buna eminim!

Ama bir kez daha yanılacaklarına da eminim. Çünkü bu ordu kışladan çıktı mı kolay kolay geri dönmez.

Hele destan yazmadan asla dönmez!

Valla size birşey söyleyeyim mi?

İçimden bir his, "Fırat'ın batısı ve doğusu temizlendikten sonra bu işin ucu Kerkük'e, Musul'a kadar uzayacak" diyor. Şu ana kadar hislerimde hiç yanılmadım.

İnşallah yine yanılmayacağım!

SOSYAL MEDYADA TAKİP İÇİN:

Twitter:       twitter.com/slymnoz
Facebook: facebook.com/suleymanozisik
İnstagram: instagram.com/suleymanozi




PAYLAŞ tw fb gp
ÖNCEKİ O başhekim artık yok!

YORUM YAZIN Tel Rafet El Roman yazısına yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU YAZIYA YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 31 Mart 2018 06:51 Süleyman bey evet Ordumuz dünyanın sayılı ordularından önünde her güç duramaz Allahın izniyle fakat ABD ve Rusyayı hafife almayınız onlar nükler gücü olan ülkeler izin değilde biz karışmıyoruz siz ne yaparsanız yapın tavrı var

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
REKLAM
Süleyman ÖZIŞIKDİĞER YAZILARISüleyman ÖZIŞIK
TÜMÜ

GÜNCEL YAZILAR TÜMÜ

Dilediğiniz platformdan Bizi izlemeye devam edin! tw gp fb rs
REKLAM
REKLAM
haberleri sitene ekle
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro