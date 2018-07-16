Tel Abyad'daki PYD/YPG flamaları değiştirildi

Akçakale'nin karşısında bulunan terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Tel Abyad'ın yüksek yerlerine, daha önce ABD bayrakları asılmıştı.



Bir süre sonra kaldırılan bu bayrakların ardından yerine PYD/YPG flamaları asıldı.

Akçakale'nin Hürriyet Mahallesi'nden de görülen flamalar, bugün indirilerek yerine daha kaçükleri asıldı.