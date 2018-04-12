  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Teknokent yolsuzluğunda bir tutuklama

Teknokent yolsuzluğunda bir tutuklama

Hacettepe Teknokent yolsuzluğuyla ilgili gözaltına alınan eski Ankara Emniyeti İstihbarat Şube Müdürü Cihangin Ulusoy, tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan diğer kişilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 12-04-2018 19:19 - Güncelleme: 12-04-2018 19:19

Hacettepe Teknokent'in zarara uğratılması ve kurumdaki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy, "resmi evrakta sahtecilik" suçundan tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ulusoy, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Ulusoy, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunun ardından "resmi evrakta sahtecilik" suçundan tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan diğer kişilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin Hacettepe Teknokent'teki yapılanması ve kurumun zarara uğratılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 2 Nisan'da 25 kişi hakkında gözaltı kararı almıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan işadamı Muhammet Tolga E'nin, Hacettepe Teknokent'e kendine yakın kişileri yerleştirerek, kadrolaştığı ve aldığı işlerle kurumu zarara uğrattığı öne sürülmüştü.

Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy'un ise Muhammet Tolga E. hakkındaki soruşturma ve şikayetlerle ilgili emniyette koruma sağladığı iddia edilmişti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Teknokent yolsuzluğunda bir tutuklama haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro