Teknede tatilin elli tonu! Ünlü çift böyle yakalandı

Dünyaca ünlü oyuncu Aaron Johnson, kendinden 23 yaş büyük yönetmen eşi Sam Taylor’la Türkiye’ye geldi. İkili, haftalığı 30 bin euro’ya kiraladıkları yatta öpüşürken görüntülendi.

Teknede tatilin elli tonu! Ünlü çift böyle yakalandı

Dünyaca ünlü oyuncu Aaron Johnson, kendinden 23 yaş büyük yönetmen eşi Sam Taylor’la Türkiye’ye geldi. İkili, haftalığı 30 bin euro’ya kiraladıkları yatta öpüşürken görüntülendi.

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Teknede tatilin elli tonu! Ünlü çift böyle yakalandı

2017 yılında ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ dalında Altın Küre ödülünü alan, dünyaca ünlü oyuncu Aaron Johnson ve gişe rekorlarını kıran ‘Grinin Elli Tonu’ filminin yönetmeni Sam Taylor çifti, Türkiye’de aşk turuna çıktı. Adora Yatçılık’tan haftalığı 30 bin euro’ya kiraladıkları ‘Esma Sultan’ isimli yatla koyları dolaşan ikili, denizin ve güneşin tadını çıkardı. Marmaris, Göcek, Dalaman ve Bodrum’u gezen çift, öpüşürken objektiflere takıldı.


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Teknede tatilin elli tonu! Ünlü çift böyle yakalandı

Teknenin arkasında eşi Taylor’ın bol bol fotoğrafını çeken Johnson, kendisinden 23 yaş büyük yönetmenle mutluluk pozu verdi.

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Teknede tatilin elli tonu! Ünlü çift böyle yakalandı

Oyuncu, çektikleri kareleri ise, Instagram sayfasından Türk bayrağı emojisi koyarak paylaştı. Çift, bir ara çocuklarıyla, kaptan eşliğinde bot turuna çıktı. Johnson ve çocukları mavi sularda caretta caretta kaplumbağalarını yakından görme fırsatı da yakaladı.

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