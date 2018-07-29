Teknede tatilin elli tonu! Ünlü çift böyle yakalandı

2017 yılında ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ dalında Altın Küre ödülünü alan, dünyaca ünlü oyuncu Aaron Johnson ve gişe rekorlarını kıran ‘Grinin Elli Tonu’ filminin yönetmeni Sam Taylor çifti, Türkiye’de aşk turuna çıktı. Adora Yatçılık’tan haftalığı 30 bin euro’ya kiraladıkları ‘Esma Sultan’ isimli yatla koyları dolaşan ikili, denizin ve güneşin tadını çıkardı. Marmaris, Göcek, Dalaman ve Bodrum’u gezen çift, öpüşürken objektiflere takıldı.





