Tekne gezisi facia ile bitmişti: Bu acının tarifi yok!

Geçtiğimiz günlerde Kartal sahilinden özel tekne ile adalara gitmek için eşi ve çocuğuyla denize açılan Serkan Kulaoğlu, teknenin su alması üzerine müdahale etmek için denize atlamış ve kısa süre sonra suda kaybolmuştu. Arama kurtarma çalışmalarının ardından Serkan Kulaoğlu’nun cansız bedenine ulaşılmıştı.