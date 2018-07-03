Tekne gezisi facia ile bitmişti: Bu acının tarifi yok!

İSTANBUL Kartal açıklarında, önceki gün su alan teknesini onarmak için suya atladıktan sonra kaybolan ve dün cesedine ulaşılan Serkan Kulaoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Tekne gezisi facia ile bitmişti: Bu acının tarifi yok!

İstanbul’un Kartal ilçesinde sahilde eşiyle birlikte tekneyle denize açıldıktan sonra teknenin su alması üzerine denize atlayan ve boğularak hayatını kaybeden Serkan Kulaoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

19
Tekne gezisi facia ile bitmişti: Bu acının tarifi yok!

Geçtiğimiz günlerde Kartal sahilinden özel tekne ile adalara gitmek için eşi ve çocuğuyla denize açılan Serkan Kulaoğlu, teknenin su alması üzerine müdahale etmek için denize atlamış ve kısa süre sonra suda kaybolmuştu. Arama kurtarma çalışmalarının ardından Serkan Kulaoğlu’nun cansız bedenine ulaşılmıştı.

29
Tekne gezisi facia ile bitmişti: Bu acının tarifi yok!

Denizde boğularak hayatını kaybeden Kulaoğlu için Kartal meydanda bulunan Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılındı.

39
Tekne gezisi facia ile bitmişti: Bu acının tarifi yok!

Kılınan cenaze namazına Kulaoğlu’nun babası ayağı kırık bir şekilde katıldı. Namaz sırasında son kez eşine bakan karısı ise sinir krizi geçirdi. Kulaoğlu'nun tabutu cenaze aracına koyulduktan sonra annesi gelerek son kez baktı.

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro