Teklif yapıldı! Chelsea'den Fenerbahçe'ye bir yıldız daha

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de devam ediyor. FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Perşembe günü sona erecek. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde hangi isimler var?

Teklif yapıldı! Chelsea'den Fenerbahçe'ye bir yıldız daha

TOTTENHAMLI YILDIZ KARTAL OLUYOR: Tottenham'ın yıldızlarla dolu kadrosunda fazla forma şansı bulamayan Fransız kanat oyuncusu Kevin N'Koudou için Beşiktaş, girişimlerini sürdürüyor. Bu futbolcudan olumlu yanıt alan Beşiktaş, İngiliz ekibiyle birkaç gün içinde anlaşma sağlamayı hedefliyor.

19
Teklif yapıldı! Chelsea'den Fenerbahçe'ye bir yıldız daha

ELMANDER GUİDETTİ'Yİ ÖNERDİ: Sarı Kırmızılılar'ın gözlemci ekibinde bulunan Johan Elmander'in Sarı Kırmızılı kulübe önerdiği isimler arasında yer alan İsveçli santrforun adı uzun bir süredir Cim Bom'la birlikte anılıyordu. Guidetti de daha önce yaptığı bir açıklamada Galatasaray'dan övgüyle bahsederek olası bir transfere göz kırpmıştı.

29
Teklif yapıldı! Chelsea'den Fenerbahçe'ye bir yıldız daha

ADEBAYOR FENER'E: Yönetim kontenjanda yer açmak için Reyes’i, TFF’ye bildirilen kadrodan çıkartacak. Ersun Yanal’ın önceliğine göre Adebayor ya da Johansen’e imza attırılacak.

39
Teklif yapıldı! Chelsea'den Fenerbahçe'ye bir yıldız daha

ALAN'DA SON DURUM: Galatasaray’da yılan hikayesine dönen forvet transferinde son viraja girildi. Liste başındaki Alan için kulübüne 3.5, kendisine yıllık 4 milyon Euro’dan 3.5 senelik sözleşme önerildi. Gündemdeki diğer isimler Bony, Remy, Charlie Austin ve Guidetti.

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro