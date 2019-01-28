Teklif yapıldı! Chelsea'den Fenerbahçe'ye bir yıldız daha

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de devam ediyor. FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Perşembe günü sona erecek. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde hangi isimler var?

TOTTENHAMLI YILDIZ KARTAL OLUYOR: Tottenham'ın yıldızlarla dolu kadrosunda fazla forma şansı bulamayan Fransız kanat oyuncusu Kevin N'Koudou için Beşiktaş, girişimlerini sürdürüyor. Bu futbolcudan olumlu yanıt alan Beşiktaş, İngiliz ekibiyle birkaç gün içinde anlaşma sağlamayı hedefliyor. Twitter

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ELMANDER GUİDETTİ'Yİ ÖNERDİ: Sarı Kırmızılılar'ın gözlemci ekibinde bulunan Johan Elmander'in Sarı Kırmızılı kulübe önerdiği isimler arasında yer alan İsveçli santrforun adı uzun bir süredir Cim Bom'la birlikte anılıyordu. Guidetti de daha önce yaptığı bir açıklamada Galatasaray'dan övgüyle bahsederek olası bir transfere göz kırpmıştı. Twitter

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ADEBAYOR FENER'E: Yönetim kontenjanda yer açmak için Reyes’i, TFF’ye bildirilen kadrodan çıkartacak. Ersun Yanal’ın önceliğine göre Adebayor ya da Johansen’e imza attırılacak. Twitter

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