Teklif yapıldı! Chelsea'den Fenerbahçe'ye bir yıldız daha

TOTTENHAMLI YILDIZ KARTAL OLUYOR: Tottenham'ın yıldızlarla dolu kadrosunda fazla forma şansı bulamayan Fransız kanat oyuncusu Kevin N'Koudou için Beşiktaş, girişimlerini sürdürüyor. Bu futbolcudan olumlu yanıt alan Beşiktaş, İngiliz ekibiyle birkaç gün içinde anlaşma sağlamayı hedefliyor.
ELMANDER GUİDETTİ'Yİ ÖNERDİ: Sarı Kırmızılılar'ın gözlemci ekibinde bulunan Johan Elmander'in Sarı Kırmızılı kulübe önerdiği isimler arasında yer alan İsveçli santrforun adı uzun bir süredir Cim Bom'la birlikte anılıyordu. Guidetti de daha önce yaptığı bir açıklamada Galatasaray'dan övgüyle bahsederek olası bir transfere göz kırpmıştı.
ALAN'DA SON DURUM: Galatasaray’da yılan hikayesine dönen forvet transferinde son viraja girildi. Liste başındaki Alan için kulübüne 3.5, kendisine yıllık 4 milyon Euro’dan 3.5 senelik sözleşme önerildi. Gündemdeki diğer isimler Bony, Remy, Charlie Austin ve Guidetti.
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