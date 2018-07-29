Tekirdağ'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hayrabolu’dan Malkara istikametine giden Cihat Delen’in kullandığı 34 GR 4124 plakalı otomobil, Karababa Mahallesi yakınlarında önce, önünde seyreden Zafer Daşkın idaresindeki 48 L 6672 plakalı otomobile, ardından karşı yönden gelen Göktuğ Mürçak’ın kullandığı 59 HS 202 plakalı otomobile ve Ersan Turhan yönetimindeki 59 ZS 704 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, sürücüler ve araçlarda bulunan Hasan Emre Delen, Yıldıray Daşkın, Özlem Turhan, Sevda Mürçak, Nazar Yıldırım, Selma Yıldırım ve Remziye Bilek yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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