Tekirdağ'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!

TEKİRDAĞ Hayrabolu'da 4 aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

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Tekirdağ'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!

Alınan bilgiye göre, Hayrabolu’dan Malkara istikametine giden Cihat Delen’in kullandığı 34 GR 4124 plakalı otomobil, Karababa Mahallesi yakınlarında önce, önünde seyreden Zafer Daşkın idaresindeki 48 L 6672 plakalı otomobile, ardından karşı yönden gelen Göktuğ Mürçak’ın kullandığı 59 HS 202 plakalı otomobile ve Ersan Turhan yönetimindeki 59 ZS 704 plakalı otomobile çarptı.

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Tekirdağ'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!

Kazada, sürücüler ve araçlarda bulunan Hasan Emre Delen, Yıldıray Daşkın, Özlem Turhan, Sevda Mürçak, Nazar Yıldırım, Selma Yıldırım ve Remziye Bilek yaralandı.

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Tekirdağ'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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