Tekirdağ’da tren kazası: 10 ölü, 73 yaralı!

Kaza, Tekirdağ'da Çorlu ile Muratlı arasındaki Sarılar Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Uzunköprü-Halkalı arasında 362 yolcu ve 6 personel ile seferini yapan tren Balabanlı-Çorlu arasında aşırı yağmur yağışları nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması nedeni ile raydan çıkıp devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalelerde ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaşamını yitirdiği 73 kişinin yaralandığı ifade edildi. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiği vurgulandı.

Ayrıca kaza ile ilgili İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarının koordineli bir şekilde çalışmalar başlatıldığı ifade edildi. Sağlık Bakanlığının ambulans helikopterleri, İçişleri Bakanlığının kurtarma helikopterlerinin olay yerinde çalışmalara yardımcı olduğu bildirildi. TCDD’ye ait vinçli kurtarma yardım ekibinin Halkalı’dan hareket etmiş olup kaza yerine varmak üzere olduğu kaydedildi. Öte yandan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın, Ankara’dan hareket etmiş olup, kaza yerine gittiği vurgulandı.

  • Güncel 08 Temmuz 2018 21:37
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