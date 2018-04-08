Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yörük Mahallesi Çakallık mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı.
M.B. (45), B.B. (39) ve B.B'yi (22) bölgede metal dedektörlerle kazı yaparken suçüstü yakalayan ekipler, 25 parça tarihi esere de el koydu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından salıverildi.
Bu arada el konuların tarihi eserlerin, Tekirdağ Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.
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