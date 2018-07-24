Tekirdağ’da şiddetli yağış sokakları göle çevirdi!

TEKİRDAĞ’da akşam saatlerinde biranda bastıran şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle şehir içi ulaşımda aksamalar meydana geldi. Zaman zaman şiddetini artıran yağmurdan vatandaşlar iş yerlerine ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı.

Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bazı caddeler adeta göle döndü. Bazı araçlar suyun içinde mahsur kalırken, TESKİ ve itfaiye ekipleri su basan bölgelerde suları tahliye ve temizleme çalışması başlattı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinin son değerlendirmesinde, “Tekirdağ çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden başlayarak yarın (Salı) akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.