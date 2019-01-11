Tekirdağ'da korkunç kaza otomobil ikiye bölündü

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde ciple çarpışarak ikiye bölünen otomobilde, aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Tekirdağ'da korkunç kaza otomobil ikiye bölündü

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Saray ilçesinin Yuvalı Kavşağı'nda meydana geldi. Kırklareli'nin Vize ilçesinde yaşayan Muammer Menlik (60), eşi Arzu Menlik ve ablası Münevver Berber'i (67) de yanına alarak, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hastanede tedavi gören yakınlarını ziyaret için 34 FYV 69 plakalı otomobille yola çıktı.

18
Tekirdağ'da korkunç kaza otomobil ikiye bölündü

Saray'ın Yuvalı Kavşağı'nda Muammer Menlik yönetimindeki otomobil, Abdullah Demirkan yönetimindeki 34 YP 8737 plakalı ciple çarpıştı.

28
Tekirdağ'da korkunç kaza otomobil ikiye bölündü

Şiddetli çarpışmada otomobil ikiyi bölünürken, araçtaki Münevver Berber olay yerinde öldü, Muammer Menlik ile eşi Arzu Menlik yaralandı.

38
Tekirdağ'da korkunç kaza otomobil ikiye bölündü

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro