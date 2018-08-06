Tekirdağ'da günübirlik kiralık evlere baskın

TEKİRDAĞ’da günübirlik kiralık evlere yönelik operasyonda 29 bin 710 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi, yakalanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilebilmesi amacıyla il genelinde günübirlik kiralanan evlere operasyon düzenledi.

Operasyonda 69 ev kontrol edilirken, 1 evin sisteme kayıtlı olmadığı tespit edildi. Toplam 4 ev sahibinin ‘1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nda belirtilen kayıtları tutmadığı tespit edilerek, 29 bin 710 TL idari para cezası kesildi.