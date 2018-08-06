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Tekirdağ Seren Aydın'a ağladı! Genç anneyi ittiler mi?

Tekirdağ Seren Aydın'a ağladı! Genç anneyi ittiler mi?

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, 6'ncı kattaki dairesinin balkonundan düştüğü öne sürülen 1 çocuk annesi Seren Aydın (25), yaşamını yitirdi.

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 14:44 - Güncelleme: 06-08-2018 16:31

Olay, dün akşam saatlerinde, Çerkezköy Cumhuriyet Mahallesi Tepe Emlak Konutları A- 15 blokta meydana geldi. Evinin balkonunda bulunan, evli ve 1 çocuk sahibi Seren Aydın, henüz bilinmeyen nedenle 6'ncı kattan düştü.

Genç kadının düştüğünü görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Aydın'ı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Aydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Acı haber üzerine Seren Aydın'ın eşi Samet Aydın ve yakınları, sinir krizi geçirdi. Seren Aydın'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis, genç kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatırken, Cumhuriyet Savcısı Güray Ataş ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Seren Aydın'ın, özel hastanede çalıştığı, çocuğunun ise 2 yaşında olduğu öğrenildi.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 06 Ağustos 2018 15:37 Ekonomi uçuruma yuvarlanıyor... Habere bak!

    CEVAP YAZ 7 0

  • Misafir 06 Ağustos 2018 16:43 bir insan ölüyor asıl sizin yaptığınız yoruma bakın !!!!

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