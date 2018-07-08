Tekirdağ Çorlu'da tren vagonu devrildi ilk fotoğraflar

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bir vagonu, raylardan çıkıp devrildi.

Tekirdağ Çorlu'da tren vagonu devrildi ilk fotoğraflar

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bir vagonu, raylardan çıkıp devrildi. Ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye ambulanslar sevk edildi.

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Tekirdağ Çorlu'da tren vagonu devrildi ilk fotoğraflar

Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, yolcu treninin 5 vagonunun devrildiği belirtildi. Karadan ulaşımın güçlükle yapıldığı bölgeye, ilk ulaşabilen sağlık ekipleri yaralıları müdahale etmeye başladı.

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Tekirdağ Çorlu'da tren vagonu devrildi ilk fotoğraflar

Trende ilk bilgilere göre 360 yolcu bulunuyordu. Araç ile ulaşımın çok zor olduğu belirtilen bölgeye ambulans helikopter sevk edildi. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan kazaya ilişkin açıklama yaptı. Vali Ceylan, "Çok sayıda yaralı var, arazi çamurlu, bölgeye araçlar giremiyor, paletli araçlar sevk ediyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan kaza hakkında bilgi aldı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da kaza haberinin hemen ardından kaza bölgesine doğru yola çıktı...

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Tekirdağ Çorlu'da tren vagonu devrildi ilk fotoğraflar

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan kazaya ilişkin açıklama yaptı. Vali Ceylan, "Çok sayıda yaralı var, arazi çamurlu, bölgeye araçlar giremiyor, paletli araçlar sevk ediyoruz." dedi. Vali Ceylan sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu an bölgeye ulaşmaya çalışıyorum. Emniyet Müdürümüz ve Jandarma Komutanımız olay yerinde. Şu anda yaralılarımızın büyük kısmı bölgeden; bölge çok zor bir bölge. Yürüyerek ancak gidilebiliyor. Yaralılarımız hem helikopterlerimiz olay yerinde. İnşallah yaralılarımızı en kısa sürede hastaneye ulaştırıp tedavilerini sağlayacağız. Yaralılarla ilgili net bir bilgi yok. İnşallah en kısa zamanda ulaşacağız. (Hayatını kaybedenlerin olduğu iddiası) Bize de öyle bilgiler geldi. Ama net bir bilgi ulaşmadığı için ölü sayısı hakkında bilgi veremeyeceğim."

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