Tekirdağ Çorlu'da tren devrildi: İşte ilk fotoğraflar!

Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, yolcu treninin 5 vagonunun devrildiği belirtildi. Karadan ulaşımın güçlükle yapıldığı bölgeye, ilk ulaşabilen sağlık ekipleri yaralıları müdahale etmeye başladı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, çok sayıda yaralı ve hayatını kaybedenler olduğu belirtiliyor.
Kaza yerine ulaşan ekiplerden edinilen bilgeye göre, ölülerin de olduğu bildirildi. Ancak bu konuda resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı. Vagonları raylardan çıkan yolcu treninin Kapıkule-İstanbul seferini yaptığı ifade edildi.
"İLK BELİRLEMELERE GÖRE 10 ÖLÜ, 73 YARALI VAR": Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, İstanbul-Kapıkule seferini yapan tren kazasında ilk belirlemelere 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 73 kişinin yaralandığını söyledi. Bölgeye 100’ün üzerinde ambulans sevk edildiği bildirildi.
ERDOĞAN BİLGİ ALDI: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıkması neticesinde yaşanan kaza hakkında bilgi aldı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER