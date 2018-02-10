Tek yürek oldular Mehmetçiğe komando marşı ile destek!

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Mehmetçikler için 'Komando Andı'nı okudu.

Şehit ailesiyle başlayıp, sporculardan öğrencilere, esnaftan vatandaşa, gencinden yaşlısına her kesimden insanın katıldığı videoda Alaşehir adeta tek yürek oldu. Alaşehir Belediyesi tarafından hazırlanan klipte, PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Evren Kara’nın ailesi de yer aldı. Killik Mahallesi'nde ikamet eden Evren Kara’nın ailesi, projede kendilerini de unutmayan Alaşehir Belediyesine teşekkür etti.Afrin’de terör örgütleriyle mücadele eden Mehmetçik için daha önce de 50 bin paket kuru üzüm gönderen Alaşehir Belediyesinin hazırladığı kliple tek yürek olan Alaşehirliler, belediyeye teşekkür etti. Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, sosyal projelerin devam edeceğini belirtti.