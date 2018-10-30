Tek yumurta ikizleri ameliyatla erkek oldu

Tek yumurta ikizleri Jacklyn ve Jennifer, cinsel kimliklerini değiştirip erkek oldular. Çocukken her gece yatağa yattıklarında erkek olarak uyanmayı dileyen Jacklyn ve Jennifer'ın transseksüelliğin ne olduğuna dair bir fikirleri yokmuş. Gürcistan'da yaşayan ikizler şu anki hallerinden oldukça memnun!
Nisan 2017'de hormon tedavisine başlayan ikizler, Ağustos ayında geçirdikleri ameliyatla göğüslerini aldırmışlar. Çocukluklarından itibaren sabah erkek olarak uyanmak için adeta uyumadan önce dua ettiklerini söyleyen ikizler 16 yaşından erkek gibi giyiniyorlar.
Şerif yardımcısı olan ikizler dini bir ortamda yetişmiş. Çevre baskısı hala üzerlerinde olsa da artık resmi olarak erkek olarak hayatlarına devam edebiliyorlar ikisi de nişanlı olan kardeşler seçimlerinden oldukça memnun.
Araştırmalar ise tek yumurta ikizlerinin, cinsel kimlik hoşnutsuzluğunu iki kardeşin aynı anda hissettiklerini söylüyor. Journal of Sexual Medicine'a göre, 23 tek yumurta ikizinin %39'unda cinsel kimlik bozukluğu görülmüş.
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