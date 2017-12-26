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Tek tip kıyafeti kaç kişi giyecek? En kalabalık grup hangisi?

Tek tip kıyafeti kaç kişi giyecek? En kalabalık grup hangisi?

696 sayılı KHK’da yer alan ‘tek tip kıyafet’ düzenlemesi, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren yaklaşık 60 bin tutuklu ve hükümlüyü ilgilendiriyor. Bunların 50 bini FETÖ davalarının sanıkları...

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Eklenme Tarihi: 26-12-2017 08:14 - Güncelleme: 26-12-2017 08:41

OHAL kapsamında yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile önemli değişikliklere imza atıldı. KHK’lardaki tartışma yaratan düzenlemelerden ‘Tek tik kıyafet’ uygulamasına göre, darbe ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunanlar, duruşmaya sevk nedeniyle cezaevi dışına çıkarılmaları durumunda, ceza infaz kurumu idaresince verilen giysileri giyecek.

KİM HANGİ RENK TULUM GİYECEK?: Darbeye teşebbüs suçlarından tutuklu ve hükümlü olanlar “badem kurusu”; diğer terör suçlarından tutuklu ve hükümlü olanlar “gri” renkte göğüs ve pantolon bölümü bitişik tulum giyecek.

KADINLARIN KIYFAFETİ NASIL OLACAK?: Kadın tutuklu ve hükümlülerin giyecekleri elbiselerin renkleri erkek tutuklu ve hükümlülerle aynı olmakla birlikte, durumlarına göre kadınların elbiseleri farklı şekilde olabilecek. Kadınların elbiselerinin ayrıntıları bir ay içinde yayımlanacak yönetmelikte düzenlenecek. Çocuklar ile hamileler, bu uygulamanın dışında tutuldu.

TEK TİP KIYAFETİ REDDEDEBİLECEKLER Mİ?: Tek tip kıyafeti giymeyi reddeden veya kıyafete kasten zarar verenlere, ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma disiplin cezası verilmesi hükme bağlandı. Hücre hapsi de verilebilecek. Düzenlemeye ilişkin yönetmelik bir ay içinde çıkarılacak.

60 BİN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜYÜ İLGİLENDİRİYOR: Düzenlemenin 60 bin dolayında tutuklu ve hükümlüyü ilgilendirdiği öğrenildi. Bunların 50 bini FETÖ’den tutuklu ya da hükümlü.

CEZAEVLERİNDE 'İTİRAZ' ÖNLEMİ: Söz konusu kıyafetler tekstil atölyesi bulunan cezaevlerinde mahkûmlarca üretilecek. Düzenlemeye yönelik tepkilere karşı cezaevlerinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı öğrenildi.

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Hakkı SEVER 26 Aralık 2017 10:09 AKP içindeki FETÖ'cülere de bu kıyafetleri giymek için elbet bir gün sıra gelecek inşallah.

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