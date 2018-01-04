  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVBrikim Giriş Sınavı 13 Ocak'ta
eposta yazdır zoom+ zoom-

Tek tip kıyafet uygulamasına karşı toplu direniş!

Tek tip kıyafet uygulamasına karşı toplu direniş!

Son KHK'daki düzenleme ile getirilen terör örgütünden yargılananların mahkemede tek tip kıyafet giyme zorunluğuna karşı Düzce Cezaevindeki tutuklular eylem başlatıp açlık grevi yapmaya başladılar.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 04-01-2018 16:50 - Güncelleme: 04-01-2018 16:50

DÜZCE Kapalı Cezaevi'nde, FETÖ, PKK'ya üye olmak suçlaması ile tutuklu yargılananlar, mahkemelere tek tip kıyafetle çıkarılma kararına karşın eylem başlattı. Mahkumlar, kararı protesto etmek için yakınlarıyla görüşmeme kararı alarak, açlık grevi başlattı.

30 MAHKUM EYLEM BAŞLATTI: KHK ile PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütü mensubu tutuklulara getirilen tek tip kıyafet uygulamasının ardından Düzce Kapalı Cezaevi'nde bulunan FETÖ, PKK suçlaması ile tutuklu yargılanan mahkumlar, karara tepki göstererek eylem başlattı. Yaklaşık 30 mahkum, kararı protesto etmek için yakınları ile görüşe çıkmama kararı aldı. Bazı mahkumlar ise açlık grevi başlattı.

Tek tip kıyafetin detayları belli oldu kimler hangi renk giyecek?

Tek tip kıyafeti kaç kişi giyecek? En kalabalık grup hangisi?

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Tek tip kıyafet uygulamasına karşı toplu direniş! haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Ali Görür 04 Ocak 2018 18:39 Fırsat bu fırsat açlık grevine müdahale etmesinler bıraksınlar gebersinler kurtula bildiğimizden kurtulalım. İdam isteriz.

    CEVAP YAZ 7 6
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat