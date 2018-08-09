Tek teker üzerindeyken Acun Ilıcalı'ya yakalandı!

EYÜPSULTAN Hasdal - Kemerburgaz yolunda önceki gün saat 19.00 sıralarında seyir halinde olan motosikletli genç, trafikte akan araçların arasında tehlikeli bir şov gerçekleştirdi. Süratli bir şeklide giderken motorun tek tekerleğini kaldıran sürücü, yoluna bu şekilde devam etti. Bir süre bu şekilde yoluna devam eden gence arkasından gelen lüks otomobilin sürücüsü selektör yaptı. Bunun üzerine tek teker üzerinden inerek kırmızı ışıkta duran genç, otomobildeki Ekrem Okumuş’a bakarak, “Kalkıyor muyuz” dedi. O esnada şoför koltuğunda Acun Ilıcalı’yı fark gören genç şoke oldu.

Acun Ilıcalı’yı görünce şoke oldu : Yaşadığı şaşkınlıkla motosikletinden inerek aracın yanına yaklaşan genç, motor sporlarına olan tutkusuyla bilinen Ilıcalı ile selamlaştı. Ardından yeşil ışığın yanması üzerine tekrar motosikletine binen genç, yine süratli bir şekilde tek tekerlek üzerinde giderek uzaklaştı. Yaşananlar ise motosikletlinin kask, Okumuş’un ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • Güncel 09 Ağustos 2018 18:40
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