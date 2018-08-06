Tek tek öldürülüyorlar! Bakanlık açıkladı iki kritik isim daha tamam!

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Amanos saha ile Osmaniye-Erzin grubuna yönelik operasyonlarda gri kategoride aranan terörist "Şiyar-Rüstem" kod adlı Deniz Tali etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Amanos saha ile Osmaniye-Erzin grubuna yönelik 11 Temmuz'da insansız hava aracı (İHA) destekli operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"11 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yapılan çalışmalar neticesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 14 olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, söz konusu operasyonda 'Terör Arananlar Gri Liste'de' yer alan 'Şiyar-Rüstem' kod adlı Deniz Tali isimli örgüt mensubu da etkisiz hale getirilmiştir."

TKP/MLK TİKKO bölge sorumlusu ‘Deniz Doğan kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş

TİKKO SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ

Tunceli-Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten ikisinin İçişleri Bakanlığının "Terör Arananlar Listesi"nde turuncu kategoride bulunduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tunceli Jandarma Komutanlığınca, Ovacık kırsalında düzenlenen operasyondaki sıcak temasta 6 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği ve operasyonların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, teröristlerden "Yusuf" kod adlı İlker Tezer'in, TKP/ML-TİKKO'nun sözde Ovacık gücü sorumlusu olduğu ve "Terör Arananlar Listesi"nde turuncu kategoride yer aldığının tespit edildiği kaydedildi. Öldürülen teröristin Mayıs 2016'da Ovacık kırsalında iki jandarmanın yaralanması ve Ağustos 2013'te Alişan Beyazgül'ün öldürülmesi olaylarına karıştığı belirlendi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin de Terör Arananlar Listesi turuncu kategoride yer alan TKP/ML TİKKO bölge sorumlusu "Deniz Doğan" kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş olduğu bildirildi.