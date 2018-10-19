Tek korkusu 'Fenerbahçe'den ayrıldı' demeleri!

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Volkan Demirel'in Ali Koç'la yapacağı görüşmenin metnini hazırladığı ortaya çıktı. Volkan Demirel'in tek korkusu şu şekilde; ''Hiçbirinden bu kadar korkmadım. Bu kez korktuğum bir şey var, o da Volkan Demirel 'Fenerbahçe'den ayrıldı' demeleri."

Birkaç gün önce yazılı bir açıklama yaparak, "Özür dilemem gerekirse dilerim" diyen Volkan Demirel'in, bu kritik zamanda yanlış anlaşılacak herhangi bir eylem ve söylemden uzak durmaya çalıştığı ifade edildi. Öyle ki, çok yakın dostlarının "Dışarı çıkalım, yemek yiyelim" gibi davetlerine bile kibarca olumsuz yanıt veren deneyimli oyuncunun, zamanının büyük bölümünü evde geçiriyor. Sadece ailesine zaman ayıran ve telefonundan bile uzak durmaya çalışan Volkan, iki kızıyla bugüne kadar hiç olmadığı kadar çok zaman geçirdiği öğrenildi. Twitter

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HEDEFİ FENERBAHÇE'DE BİTİRMEK: Fanatik'te yer alan habere göre; Antrenmanlar ve maçlar nedeniyle eşi Zeynep hanım ve kızlarından oldukça uzak kalan Volkan'ın, kadro dışı kaldığı bu dönemde kaybettiği zamanların acısını çıkardığı konuşuluyor. Peki evine kapanıp, başkan Ali Koç ile yapacağı görüşmede söyleyeceklerini düşünen Volkan ne planladı, neler yapmak istiyor? Öncelikle şurası kesin; Volkan Demirel kariyerini şartlar ne olursa olsun Fenerbahçe'de tamamlamak istiyor. Twitter

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'TERK EDEN ADAM' OLMAK İSTEMİYOR: Altyapısından yetiştiği Kartalspor'da A takıma çıktıktan sonra ağustos 2002'de Fenerbahçe'ye transfer olan ve o günden bu yana başka bir forma giymeyen Volkan, "Terk eden adam" olarak anılmak istemiyor. Volkan Demirel'in bu kararının en önemli sebebi; tribünden gelen bir Fenerbahçeli olması ve her fırsatta bunu dile getirmesi. Volkan'ın bu kararının en önemli ikinci sebebi ise A Milli Takım kariyerini noktalayan olay. Twitter

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