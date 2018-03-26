Tek gecelik ilişkiyi ifşa etti: Trump pantolonunu indirdi ve...

Kapağında Donald Trump'ın olduğu bir dergi ile nasıl şakalaştıklarını ise şöyle anlattı: "Arkasını döndü ve pantolonunu biraz aşağı indirdi. Altında iç çamaşırı falan vardı ve ben ona dergiyle birkaç şaplak attım" Daniels, cinsel anlamda etkilenmemiş olmasına karşın Trump ile birlikte olduğunu da söyledi ve ekledi: "Hayır demedim. Burada kurban değilim"