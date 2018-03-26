Tek gecelik ilişkiyi ifşa etti: Trump pantolonunu indirdi ve...

2006 yılında Donald Trump ile birlikte olduğunu itiraf eden Stormy Daniels, "Odada arkasını döndü ve pantolonunu biraz aşağı indirdi. Altında iç çamaşırı falan vardı ve ben ona dergiyle birkaç şaplak attım. Sonra birlikte olduk'' dedi. Daniels, Trump'ın kendisini tehdit ettiğini söyledi.

Tek gecelik ilişkiyi ifşa etti: Trump pantolonunu indirdi ve...

2006 yılında ABD Başkanı Donald Trump ile cinsel ilişkiye girdiğini öne süren porno yıldızı Stormy Daniels, CBS televizyonuna verdiği röportajda, iddiaları nedeniyle "tehdit aldığını" açıkladı. 60 dakika programında Anderson Cooper'ın sorularını yanıtlayan Daniels, tehditin 2011 yılında Las Vegas'taki bir otoparkta yaşandığını söyledi. Gerçek ismi Stephanie Clifford olan kadın, yanına yaklaşan kişinin kendisine 'Trump'ı rahat bırak' dediğini ve sonra da yanındaki kızına dönerek, "Annesine bir şey olursa hiç iyi olmaz" dediğini iddia etti.

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Tek gecelik ilişkiyi ifşa etti: Trump pantolonunu indirdi ve...

ABD Başkanı Donald Trump, Stormy Daniels ile cinsel ilişki kurduğu iddiasını güçlü bir şekilde reddediyor. CBS'e konuşan Daniels, Trump ile yalnızca bir kez birlikte olduğunu açıkladı. Daniels, CBS televizyonuna, Trump ile zorla birlikte olmadığını da belirterek, 2006 yılında yaşandığını öne sürdüğü geceyi anlattı. Trump ile ünlülerin katıldığı bir golf turnuvasında tanıştığını ve otel odasındaki yemek teklifini kabul ettiğini söyledi. Daniels, otel odasında yaşananları sorulan sorular çerçevesinde yanıtladı.

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Tek gecelik ilişkiyi ifşa etti: Trump pantolonunu indirdi ve...

Kapağında Donald Trump'ın olduğu bir dergi ile nasıl şakalaştıklarını ise şöyle anlattı: "Arkasını döndü ve pantolonunu biraz aşağı indirdi. Altında iç çamaşırı falan vardı ve ben ona dergiyle birkaç şaplak attım" Daniels, cinsel anlamda etkilenmemiş olmasına karşın Trump ile birlikte olduğunu da söyledi ve ekledi: "Hayır demedim. Burada kurban değilim"

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Tek gecelik ilişkiyi ifşa etti: Trump pantolonunu indirdi ve...

Stormy Daniels birlikteliğin 'prezervatif kullanılmadan gerçekleştiğini' de öne sürdü.

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