Tek gecelik ilişkiyi ifşa etmişti! Trump ilk kez konuştu

Başkanlık uçağında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, avukatı Michael Cohen'in porno yıldızı Stormy Daniels'a 130 bin dolar ödediğine dair bilgisi olmadığını savundu. ABD Başkanı Trump ödemenin neden yapıldığını da bilmediğini öne sürdü.

YANIT VERMEDİ

Avukatı Michael Cohen'in parayı nereden temin ettiğini de bilmediğini söyleyen Trump, "Cohen'in harcamaları için bir hesap açtınız mı" sorusuna yanıt vermedi. ABD Başkanı Donald Trump, eski porno yıldızı Stormy Daniels hakkında ilk kez konuşmuş oldu.

130 BİN DOLAR ÖDEMİŞ

Stormy Daniels, Donald Trump ile ilişki yaşadığını ve sessiz kalması karşılığında Trump'ın avukatının kendisine 130 bin dolar ödediğini iddia ediyor.

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