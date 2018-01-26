Tek eşlilikten sıkıldım dedi hem eşi hem sevgilisiyle...

Tek eşlilik hem etik açıdan hem sağlık açıdan tercih edilir olmalı. Bizim ülkemizde çok tartışılan tek eşlilik daimi olmalı. Ancak Anita ve eşi Marc'ın tercihleri akıllara zarar cinsten. Onlar açık açık başkalarıyla ilişki yaşıyorlar. Peki bu skandal nasıl gerçekleşti?

Anita, mutlu geçen 10 yılın ardından 46 yaşındaki kocası Marc'ın kendisi için yeterli olmadığına karar vermiş. Üç yıl önce kocasını karşısına almış, ikili mutfak masasına oturmuş ve hayatlarının en zor konuşmasını yapmışlar. Birlikte çok mutlu geçen bir on yılın ardından, Marc'a onun için yeterli olmadığını söylemiş.

Anita, "Onun arkasından iş çevirmek istemiyordum, bu yüzden de açık açık konuştum. Önümüzdeki 40 yıl boyunca sadece onunla seks yapma fikrinin bana göre olmadığını söyledim. Çok üzüldüm, çok ağladım. Neyse ki Marc içime su serpen bir şey söyledi ve 'Gel bir de farklı şekilde deneyelim' dedi" diye anlatıyor.



