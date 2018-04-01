Tek eşliliğe inanmıyorum dedi sayfası kapandı

Eliz Sakuçoğlu, yapmış olduğu “Tek eşliliğe inanmıyorum” açıklamasıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sakuçoğlu’nun bu açıklaması oldukça tepki almıştı.

Eliz Sakuçoğlu, yapmış olduğu “Tek eşliliğe inanmıyorum” açıklamasıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sakuçoğlu’nun bu açıklaması oldukça tepki almıştı. Twitter

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Eliz Sakuçoğlu ve Murat Boz bir dönem aşk yaşamışlardı ve ayrılık sebebi olarak Sakuçoğlu’nun Engin Öztürk’le yakınlaşması iddia edildi. Eliz Sakuçoğlu'nun son olarak yaptığı açıklamayla birlikte Murat Boz'un hayranları harekete geçti. Murat Boz, hayranları bu olay patlak verdikten sonra Sakuçoğlu’nun Instagram hesabını şikayet edip kapattırdı. Twitter

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Eliz Sakuçoğlu ve Murat Boz bir dönem aşk yaşamışlardı ve ayrılık sebebi olarak Sakuçoğlu’nun Engin Öztürk’le yakınlaşması iddia edildi. Eliz Sakuçoğlu'nun son olarak yaptığı açıklamayla birlikte Murat Boz'un hayranları harekete geçti. Murat Boz, hayranları bu olay patlak verdikten sonra Sakuçoğlu’nun Instagram hesabını şikayet edip kapattırdı. Twitter

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