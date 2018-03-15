'Tek eşi olan erkekliğini test ettirsin! Tek kadınla doyan erkek sapıktır...'

Kendilerine şeyh ya da hoca sıfatını uygun gören sözde din alimlerinin skandalları bitmiyor.

Son olarak kendisine şeyh sıfatını uygun bulan Abdullah Yolcu bir sohbet videosunda kadınlar ile ilgili akıl dışı iddialarda bulunup, erkekleri "çok eşli olmak için yaratılmış" şeklinde tasvir etti.

Kadınların ve erkeklerin cinsel hayatlarını diline dolayan Abdullah Yolcu zaman zaman gülerek erkekler hakkında çirkin imalarda bulunuyor.

Tek eşi olan erkeğin, erkekliğini test ettirmesi gerektiğini söyleyen Abdullah Yolcu, "Bir erkek tek bir kadınla doyuyorsa, sapıktır" diyodb

Tek eşli erkeklere erkekliklerini test etme tavsiyesinde bulunan Yolcu, skandal sözlerine farklı erkekle beraber olan kadınlara da yırtık diyor! Onları fuhuş yapmakla suçluyor. İşte o görüntüler: