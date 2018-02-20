Tek eliyle ördüğü çorapları Mehmetçiğe gönderdi!

Manisa'nın Kula ilçesi yaşayan, sağ kolu felçli olan sara hastası 63 yaşındaki Meliha Çelik, Mehmetçiğe destek olmak için tek eliyle çorap ördü. Çelik, 'her ilmeğine bir dua okuyarak ördüğünü' söylediği 4 çift çorabı, Mehmetçik'e ulaştırılması için, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'a teslim etti.

"Bütün Mehmetçikler benim evladımdır, çorapları onlar için örüyorum" diyen Çelik, şöyle konuştu: "Televizyonda görünce askerlerimize destek olmak istedim. Askerimizi çok seviyorum, onlar da benim evladım, kardeşim. Sara hastasıyım, kolum felçli. Böyle geçiniyorum. Maddi imkanlarım olmadığı için onlara ancak çorap örerek destek olabiliyorum."