Tek dersten üniversiteyi uzattı lüks araba kazandı...

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi 24 yaşındaki Emine Büşra Öznur, tek dersini veremediği için okulunu bir sene uzatmak zorunda kaldı. Okulun bir yıl uzaması Öznur için olumsuz bir durum olarak gözükse de, Eskişehir'de kaldığı bu süre içerisinde bir alışveriş merkezinin çekilişine katıldı. 10. yılını kutlayan AVM'nin noter huzurundaki çekilişi sonucu son model lüks otomobil, Emine Büşra Öznur'a çıktı. Son model otomobilini teslim alan üniversite öğrencisi genç kız, adeta mezuniyet hediyesi olan otomobille memleketi Afyonkarahisar'a gitti.

KULLANMAK İSTİYORUM AMA BAKACAĞIZ... Emine Büşra Öznur, "Eskişehir'de öğrenciyim. Bu sene mezun olacağım. Tek ders sebebiyle okulum uzamıştı. Bu yüzden 1 sene daha Eskişehir'de kaldım. Sonrasında çekilişe katıldım ve şans eseri çıktı. Açıkçası beklemiyordum. Çıktığını duyunca çok heyecanlandım. Daha önce böyle bir şey yaşamadım, ilk defa başıma geliyor. Şu an için arabayla bir planım yok ama düşüneceğim. Kullanmayı istiyorum, bakacağız" dedi.

Alışveriş merkezinin müdürü Berkay Damgacı ise, otomobilin bir üniversite öğrencisine çıkmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Çekilişe katılım gösteren herkese teşekkür eden Damgacı, "Talihlimiz Eskişehir'de üniversite öğrencisi ve ailesi farklı bir şehirde yaşıyoruz. Normalde 2017'nin başında arkadaşımız mezun olması gerekirken, bir dersi nedeniyle okulunu uzatmış. Eskişehir'de kaldığı sırada bizim çekilişimiz başladı ve kendisi alışveriş kotasını doldurarak çekilişe katılıyor. Sonucunda da bir otomobil kazandı. Aslında okulun uzaması baktığınızda olumsuz gibi gözüküyor ama bu olay talihlimize bir otomobil kazandırmış oldu. Bu şekliyle de bir üniversite öğrencisine çıkması bizi ayrıca mutlu etti. Böyle bir ilginç hikayesinin olması da olayı farklı bir boyuta taşıdı" diye konuştu.