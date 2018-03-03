Tek boynuzla doğan bebek, tıp tarihine geçti

Filipinler'de Nhel bebek, kafasında devamlı büyüyen bir boynuzla doğdu. Şimdi yedi haftalık olan bebeğin bu şekilde doğacağı kontroller sırasında tespit edilemedi. Kafasındaki şişliğin sürekli büyüdüğünü söyleyen ebeveynler, onu ameliyat ettirecek imkanlarının olmadığını söyledi.

Nhel'in yumurta büyüklüğündeki boynuzunu görmekten dolayı şaşkınlık duyduğunu söyleyen Nhel'in annesi Angel Puerto, "Daha önce hiç böyle bir bebek görmemiştik, bu yüzden onun kutsandığını varsayıyoruz. Sanki özel küçük bir unicorn (tek boynuzlu at) bebekmiş gibi geliyor" dedi.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre, doktorlar bebeğin 24 saat bakılması şartıyla eve götürülmesini kabul etti.

Bebeğin ameliyatı maddi imkansızlıklar yüzünden erteleniyor. Ve eğer ameliyat başarılı olursa böylece Nhel Jhon Prado beyin hasarına maruz kalmayacak ve sağlıklı bir yaşam sürecek. Aile, Pasig Genel Hastanesi'nde önümüzdeki haftalarda yapılması beklenen ancak masraflardan dolayı ertelenen hayat kurtarıcı operasyonu bekliyor.

GİDEREK BÜYÜYOR!

Operasyon kritik olmasına rağmen, Nhel'in ebeveynlerine, oğullarının beyninin herhangi bir hasar görmeyeceği ve işlem başarılı olursa sağlıklı bir yaşam süreceği söylendi. Baba Ronel Prado, "Kafasındaki şişlik o kadar hızlı büyüdü ki inanmak zor. Sadece birkaç hafta içinde iki katına çıktı" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Umarım bebeğimiz yakında iyileşir, bunu yapabileceğini biliyorum. Biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çocuğumun büyümesini görmek istiyorum. Diğer çocuklar gibi futbol oynamasını istiyorum, çünkü o bunu hak ediyor."

Anne Angel ise, "Doktorlar ben hamileyken yolunda gitmeyen bir şey fark etmediler. Bebek doğduğunda da beyninin bu durumdan zarar görmüyor olması şansımızdı" dedi.

Anne Angel, "Hala tıbbi faturaların nasıl ödeneceğini bilmiyoruz ancak şimdilik önceliğimiz onu ameliyathaneye almak" dedi.

  • Güncel 03 Mart 2018 17:43
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