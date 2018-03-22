Tek bir ısırık 40 bin lira! Dünyanın en pahalı çikolatası

Dünyanın en pahalı çikolatası tm 10 bin dolar yani yaklaşık 40 bin lira değerinde. Bu çikolatanın arasında safran lifleri, beyaz trüf ve Madagaskar vanilyası var. Bu el yakan çikolatanın üstü 23 karatlık yenilebilir altın ile süslü. Sınırlı sayıda üretilecek bu çikolatadan sadece 1000 tane olacak. Portekiz'de üretilen çikolataya ülkesinden alıcı çıkmasa da Emirlikler, Rusya, Angola, Brezilya ve Arjantin'den alıcıları olmuş.

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