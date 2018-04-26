Tek başına dans sosya medyayı salladı

Misafir 26 Nisan 2018 10:49 Bu gibi zamanlar törenler gösteriler için yedek de öğrenci bulundurulur.Gelmeyen hasta olan gibi sıkıntı olursa yerine yedekten eklensin diye . Ama onu düşünecek kafa nerede. Ben lise çağlarında 20 gün yedek gösterici olarak 19 Mayıs çalışmalarına katılmıştım ve Tören günü gelmeyen arkadaşımın yerine ben eksiği tamamladım