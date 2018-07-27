Tek amacı dünyanın en büyük kalçalarına sahip olmak

Natasha Crown, dünyanın en büyük kalçalarına sahip olmak için defalarca operasyon geçirdi. Ancak Crown, sabahları uyanır uyanmaz ayna karşısına geçip, daha büyük kalçalara sahip olmak istediğini kaydetti. İlk kez 20 yaşında operasyon yaptıran Crown, dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak için her şeyi yapacağını söyledi
Dünyanın en büyük kalçalarına sahip olmak isteyen Natasha Crown, defalarca operasyon geçirdi. Ancak Crown, sabahları uyanır uyanmaz ayna karşısına geçip, daha büyük kalçalara sahip olmak istediğini söyledi.
The Sun gazetesinde yer alan habere göre; operasyonların yanı sıra alabildiği kadar kilo almaya çalışan 24 yaşındaki Natasha Crown, daha çok kilo alabilmek için altı kilo çikolatalı krema yiyor. Pizza ve makarnadan zengin öğünlerle besleniyor. Ayrıca vücudunda biriken yağları kalçasına enjekte ettiriyor.
İsveç'te yaşayan Natasha, büyük kalçalara sahip olma isteğini "Kalçalarımın büyük olması beni seksi ve güçlü gösteriyor" diyerek, savundu.
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