Tehlikeli Karım 3. bölüm 3. fragmanı

Tehlikeli Karım 3. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Tehlikeli Karım'ın son bölümünde neler olacak? Tehlikeli Karım 8 Nisan 2018 Pazar akşamı Show TV...

Tehlikeli Karım dizisi evli bir çiftin aşk ile başlayan ilişkilerinin gün geçtikçe hayatın da yüklediği telaşla değişimini ele alıyor. Bu değişim sonucunda bir kadının, bir erkeğin ve çevrelerindeki insanların şaşırtıcı bir şekilde nelere sebep olabileceğini suç, aşk ve kara mizah üçgeninde anlatacak olan Tehlikeli Karım izleyicisini her bölüm şaşırtmaya hazırlanıyor.