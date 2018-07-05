Tehlikeli gerginlik: Cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!

GAZİANTEP’in Şahinbey ilçesinde parkta bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

Tehlikeli gerginlik: Cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!

Gaziantep’te, Suriye uyruklu 60 yaşlarında ismi açıklanmayan kişinin parkta Down sendromlu 5 yaşlarındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası, mahalleyi ayağa kaldırdı. Suriyeli’nin evinin önünde toplanıp taş atarak linç girişiminde bulunan kalabalığa, polis biber gazıyla müdahale etti. Suriyeli aile, güçlükle mahalleden tahliye edildi.

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Tehlikeli gerginlik: Cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!

Olay, akşam saatlerinde Gümüştekin Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu 60 yaşlarında ismi açıklanmayan kişi, 5 Haziran Parkı’nda 5 yaşlarındaki Down sendromlu kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Bunu görenlerin saldırdığı Suriyeli koşarak 10 metre mesafedeki evine girdi.

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Tehlikeli gerginlik: Cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!

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Tehlikeli gerginlik: Cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!

UYARILARA ALDIRMADILAR: Olayı kısa sürede haber alan mahalleli, Suriyeli ailenin evinin önünde toplanıp taşla saldırdı.

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