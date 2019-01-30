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Tehdit ve şiddetle suçlanan Caner Toygar için mahkeme kararını verdi!

Tehdit ve şiddetle suçlanan Caner Toygar için mahkeme kararını verdi!

Boşanma aşamasında olduğu eşi Berke Kentli tarafından, tehdit ve şantajla suçlanan Caner Toygar için mahkeme beraat kararı verdi.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 13:58 - Güncelleme: 30-01-2019 13:58

Esra Erol'un izdivaç programında evlenen Caner Toygar - Berke Kentli çifti, kısa bir süre sonra boşanma kararı almıştı. Berke Kentli, boşanma davası devam ederken tehdit edildiğini ve kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek Caner'e bir de 4 yıla kadar hapis isteğiyle  dava açmıştı. 

BERAATİ İSTENDİ: Duruşmada söz alan Caner Toygar’ın avukatı Ahmet Faruk Kuran, müvekkile isnad edilen suçlarla ilgili olarak müştekinin soyut iddiaları dışında mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı somut delil bulunmadığından müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

"TEK İSTEĞİM BOŞANMA DAVASININ BİR AN ÖNCE SONUÇLANMASI": Bugün görülen davada bu iddiaların asılsız olduğu gerekçesiyle Caner Toygar'ın beraatine karar verildi.Mahkeme çıkışı açıklama yapan Toygar ise, “Çok şükür bir haksızlıktan daha kurtuldum. Bunların hepsinin iftira olduğu ispatlandı. Şimdi Allah’ın izniyle tek istediğim boşanma davasının da bir an önce sonuçlanması.” dedi.

Esra Erol'daki evliliği başını yakmıştı! Mahkeme Caner Toygar hakkında kararını verdi

 

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