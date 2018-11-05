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Tehdit etti elinde bıçakla evini bastı genç kız intihar etti ama o serbest kaldı...

Tehdit etti elinde bıçakla evini bastı genç kız intihar etti ama o serbest kaldı...

Antalya'da boyacılık yapan Süleyman Taruk, eski sevgilisi Zehra Demir'i önce tehdit etti, yetmedi elinde bıçakla genç kızın kapısına dayandı... Ailesinin durumu öğreneceğinden korkan genç kız intihar etti. Tarik 6 gün cezaevinde kaldıktan sonra 'Tutukluluğa gerek yok' diye tahliye edildi...

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 07:43 - Güncelleme: 05-11-2018 07:43

ANTALYA’da boyacılık yapan Süleyman Taruk (18), geçen yıl aynı mahallede yaşadığı Zehra Demir (19) ile tanıştı. Hürriyet'in haberine göre görüşmeyi sürdüren ikili, Taruk’un iddiasına göre sevgili oldu. Demir daha sonra Taruk’u terk etti. Taruk, 28 Eylül akşamı eski sevgilisine, ağabeyi Barış Demir’i arayarak yaşadıklarını anlatacağını söyledi.

O KAPIDA İKEN ZEHRA 4 KATTAN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ... Ardından da genç kızın evine giderek zile bastı. Demir’in iki kardeşi aşağı indi ve Taruk’tan gitmesini istedi. Bu esnada Taruk’un annesi de geldi. Sokakta tartışma sürerken Zehra Demir, olayları ailesinin diğer fertlerinin öğreneceğinden korkarak dördüncü kattan atladı. Grubun yanına düşen Demir, hastanede can verdi.

4 EKİM'DE TUTUKLANDI... O an bıçakla Demir Ailesi’ne saldıran Taruk, 29 Eylül’de intihara yönlendirme savıyla tutuklandı. Ancak Antalya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Ekim günü, intihara yönlendirme suçuna dört yıldan 16 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü ve davanın asliye ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini vurgulayarak görevsizlik kararı verdi.

10 EKİM'DE TAHLİYE EDİLDİ... Taruk, ‘suçun mahiyetinin değişme ihtimali, delil durumu ve tutuklamanın tedbir oluşu’ dikkate alınarak tahliye edildi. Avukat Hadi Cin, Antalya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara itiraz etti. İtirazı reddedilen Cin, soruşturmanın genişletilmesi için sunduğu ikinci dilekçede Taruk’un terör örgütü üyeliği ve uyuşturucu kullanmak suçundan sabıkalı olduğunu vurguladı.

TEHDİT VE ZORLA EVİNE GİRME... Demir’in aralarındaki ilişkiyi bitirdiğini söylemesi üzerine Taruk’un her fırsatta genç kızı tehdit ettiğini ve zorla evine girmeye çalıştığını belirtti. Demir’in ölümcül şekildeki şiddetten ötürü intihara sürüklendiğini kaydeden Cin, TCK’nın 84/4. maddesine göre ‘cebir veya tehdit kullanarak kişileri intihara mecbur edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu tutulur’ maddesinden yargılama yapılması gerektiğini savundu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 05 Kasım 2018 08:09 ne güzel be. adam kıza hayatı zehir etsin. kız intihar etsin vefat etsin. adam serbest bırakılsın. böyle böyle önünü alamazsınız suçun ne yazık ki

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