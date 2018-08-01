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Tedaviyi kabul etmeyen mahkum doktoru bıçaklayıp firar etti!

Tedaviyi kabul etmeyen mahkum doktoru bıçaklayıp firar etti!

AYDIN E Tipi Cezaevinde yatarken rahatsızlanarak revire kaldırılan fakat tedaviyi kabul etmeyerek hastaneye sevk edilmek isteyen mahkum doktoru bıçakladıktan sonra firar etti.

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Eklenme Tarihi: 01-08-2018 22:27 - Güncelleme: 01-08-2018 22:27

Olay, saat 15.00 sıralarında Aydın E Tipi Cezaevinde meydana geldi. Mahkumlardan biri hastalanınca revire sevk edildi. Durumun bildirilmesi üzerine Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Yunus Emre Baba mahkumun tedavisi için cezaevine çağrıldı. Tedavi edilmek istemeyen mahkum doktordan kendisini hastaneye sevk etmesini istedi. İddiaya göre doktor, bu isteği yerine getiremeyeceğini söyleyince mahkum bıçaklı saldırısına uğradı. Dr. Yunus Emre Baba'yı bıçaklayan mahkum ardından cezaevinden firar etti.

Yaralanan doktor, cezaevi yetkililerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yunus Emre Baba'nın ameliyata alındığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Firari mahkumun yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, tedaviye alınan Dr. Baba'nın sağlık durumunun takip edildiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı olarak hangi gerekçe ile olursa olsun çalışanlara yönelik şiddetin kınandığı da belirtilen açıklama şöyle:

"Bugün Aydın Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Yunus Emre Baba, Aydın E Tipi Cezaevinden hastaneye sevk isteyen ve muayeneyi kabul etmeyen bir mahkum tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştır. Hemen ameliyata alınan doktorumuzun takip ve tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Saldırganın en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki süreç yakından takip edilmektedir. Sağlık Bakanlığı olarak, hangi gerekçe ile olursa olsun çalışanlarımıza yönelik şiddetin her türünü kınıyoruz. İnsan sağlığı için kutsal bir görev ifa eden sağlık çalışanlarımıza şiddet asla kabul edilemez. Saldırıya uğrayan doktorumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."

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