Tedavisine sakın geç kalmayın! Böbrek yetmezliği ve kanser yapıyor

TEDAVİSİ VAR MIDIR?: Yalçınkaya, iyi huylu prostat büyümesinde açık ameliyatların çok büyük prostatlarda uygulandığını ifade ederek, “Kapalı yöntem, yani hastada her hangi bir kesik açmadan, idrar yolundan girerek TUR sistemi ile yapılan operasyon ile birlikte diğer bir yöntem ise green-light, red-light gibi prostatın lazerle tedavisidir. Kapalı olduğu için hastaları vücutlarında iz kalmamakla birlikte bu operasyonlarda kanama çok az olmakta ve yüksek hasta memnuniyeti sağlanmaktadır” şeklinde konuştu.