Tecavüzle suçlanan Ronaldo hakkında şok karar! Başını yakabilir

Dünyaca ünlü 33 yaşındaki Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun başı dertten kurtulmuyor. Geçtiğimiz Ekim ayında magazin gündemine bomba gibi düşen haberlerde, Ronaldo'nun tecavüzle suçlandığı ortaya çıkmıştı. Soruşturmanın devam ettiği süreçte yeni bir gelişme yaşandı. ABD'nin Las Vegas kentinde polis, tecavüzle suçlanan Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'dan DNA örneği alınmasını istedi.
Amerikan Wall Street Journal gazetesi, DNA talebinin İtalya'da mahkemeye iletildiğini haberinde paylaşarak duyurdu. Ronaldo cephesinden ise bir açıklama gelerek haber doğrulandı. Juventus'un avukatlarından Peter S. Christiansen, haberi doğrulayarak Ronaldo'dan DNA örneği alınması hakkında "Son derece standart bir talep" yorumunda bulundu.
NE OLMUŞTU: 34 yaşındaki eski Amerikalı model Kathryn Mayorga, 33 yaşındaki Ronaldo'yu, 2009 yılında Las Vegas'taki bir otelde kendisine saldırmakla suçlamış ve bu olay, Alman Der Spiegel dergisinde yayımlanarak tüm dünyaya bildirilmişti. Dergi, Mayorga'nın suçlamalarını kamuoyu önünde dile getirmemek için 2010 yılında Ronaldo'yla anlaşmaya vardığını da bildirmişti.
PARA ÖDENMİŞTİ: Anlaşma kapsamında Mayorga'ya 375 bin dolar ödendiği belirtilmişti. Ronaldo ifade vererek bu olayı yalanlamıştı. İşte önümüzdeki günlerde DNA örneği verecek olan Ronaldo'nun ifadesi:
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