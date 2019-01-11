Tecavüzle suçlanan Ronaldo hakkında şok karar! Başını yakabilir

NE OLMUŞTU: 34 yaşındaki eski Amerikalı model Kathryn Mayorga, 33 yaşındaki Ronaldo'yu, 2009 yılında Las Vegas'taki bir otelde kendisine saldırmakla suçlamış ve bu olay, Alman Der Spiegel dergisinde yayımlanarak tüm dünyaya bildirilmişti. Dergi, Mayorga'nın suçlamalarını kamuoyu önünde dile getirmemek için 2010 yılında Ronaldo'yla anlaşmaya vardığını da bildirmişti.